Письменно объясните, как вы понимаете смыл пословицы " Не работая , сыт не будешь"

Русский язык
Письменно объясните, как вы понимаете смыл пословицы " Не работая , сыт не будешь"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если ты не посеешь хлеб он не взойдет. если ты не будешь за ним ухаживать он завянет. если ты его не польёшь он засохнет. если ты не соберёшь его он замерзнет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу номер 37
Ответить
Математика
Реши уравнения 100 * у = 26*10000 720 : х = 3600*300
Ответить
Алгебра
(3ab+5a-b)-(12ab-3a) решите плизз
Ответить
Химия
Какой объем водорода и какая масса соли получиться в реакции магния массой 2.4 грамма, с избытком соляной кислоты?
Ответить
История
Пожалуйста помогите! раскажите коротко и самое основное про железный и бронзовый век
Ответить