Письменно объясните, как вы понимаете смыл пословицы " Не работая , сыт не будешь"
Русский язык
Письменно объясните, как вы понимаете смыл пословицы " Не работая , сыт не будешь"
Ответ(ы):
Гость:
Если ты не посеешь хлеб он не взойдет. если ты не будешь за ним ухаживать он завянет. если ты его не польёшь он засохнет. если ты не соберёшь его он замерзнет.
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