4 карандаша стоят на 20 руб.дешевле чем 2 ручки и 2 карандаша.на сколько рублей каран??аш дешевле ручки?

Математика

4 карандаша стоят на 20 руб.дешевле чем 2 ручки и 2 карандаша.на сколько рублей каран??аш дешевле ручки?

Автор: Гость