4 карандаша стоят на 20 руб.дешевле чем 2 ручки и 2 карандаша.на сколько рублей каран??аш дешевле ручки?
Математика
4 карандаша стоят на 20 руб.дешевле чем 2 ручки и 2 карандаша.на сколько рублей каран??аш дешевле ручки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:[2+2]=5[карандаш,ручка] 20:4=5[карандаш] они стоят одинаково
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