4^(х+1)+7*+2^х)-2=0 нужно решить срочно

Математика
4^(х+1)+7*+2^х)-2=0 нужно решить срочно
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Гость:
На коркуляторе решайппрорр
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