4. Не выполняя вычислений сравните значения выражений 20312+18762 и (2031+1876)2

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Не вычисляя выражения можно сравнить, сравнив каждое слагаемое. Округлим слагаемые до разряда тысяч. В первом - 20 тысяч и 19 тысяч. Во втором - 2 тысячи и 2 тысячи. 20+19=39. 2+2=4. 39 больше чем 4²=16. 39>16, следовательно, значение первого выражения больше значения второго.