Деление дробей 4/9:8/9, 5/6:7/12, 1:2/7, 1:1/4, 2/3:4, 9/10:3
Математика
Деление дробей 4/9:8/9, 5/6:7/12, 1:2/7, 1:1/4, 2/3:4, 9/10:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/9:8/9=4/9*9/8=1/2 5/6:7/12=5/6*12/7=10/7=1 3/7 1:2/7=1/1*7/2=7/2=3 1/2 1:1/4=1/1*4/1=4 2/3:4=2/3*1/4=1/6 9/10:3=9/10*1/3=3/10
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