Сколько квадратных сантиметров содержится в 3м в кв, 1 дм в кв. и 5 см в кв (в квадрате ) СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУУУУУУ****

Математика

Сколько квадратных сантиметров содержится в 3м в кв, 1 дм в кв. и 5 см в кв (в квадрате ) СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУУУУУУ****

Автор: Гость