Сколько квадратных сантиметров содержится в 3м в кв, 1 дм в кв. и 5 см в кв (в квадрате ) СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУУУУУУ****

Математика
Сколько квадратных сантиметров содержится в 3м в кв, 1 дм в кв. и 5 см в кв (в квадрате ) СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУУУУУУ****
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30000, 100 и 5 **************
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