Сам человек работящий , он не выносил лени во всех ее видах Почему мы обосабливае?? это предложение ( в связи с чем)?

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Сам человек работящий , он не выносил лени во всех ее видах Почему мы обосабливае?? это предложение ( в связи с чем)?

Автор: Гость