Сам человек работящий , он не выносил лени во всех ее видах Почему мы обосабливае?? это предложение ( в связи с чем)?
Русский язык
Сам человек работящий , он не выносил лени во всех ее видах Почему мы обосабливае?? это предложение ( в связи с чем)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за личного местоимения "он" (перед и после л.м. всегда обосабляют прич.обороты и т.д.)
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