Письменно сравнить сказки(народную снегурочка и автроскую девочка снегурочка

Литература
Письменно сравнить сказки(народную снегурочка и автроскую девочка снегурочка
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