Как ты думаешь,что важнее -воздерживаться от пищи или от дурных поступков.А что сл??жнее?Почему?

Гость: Гость:

Важнее -воздерживаться от дурных поступков.Но и воздержанием от пищи тоже нельзя пренебрегать.Человек,воспитавший в себе волю к воздержанию в пище или другом,легче сможет воздержаться и от дурного в делах.Чтобы расти вверх-нужен труд. Пост- это не цель, а средство. А цель поста – Пасха, победа над грехом и жизнь с Богом. Кроме того, надо понимать, что пост без правильной церковной жизни ,не более чем диета.Если позволяет здоровье и не причин не держать пост-нужно поститься,нужно воздерживаться и от пищи и от дурного.Обязательно молиться.Причащаться.Бог дал человеку свободную волю.И каждый сам выбирает добро или зло,чревоугодие или воздержание,жизнь с Богом или без Него.Всех Бог зовет за собой,но никого не заставляет,уважая человеческую волю.