Как ты думаешь,что важнее -воздерживаться от пищи или от дурных поступков.А что сл??жнее?Почему?
Другие предметы
Как ты думаешь,что важнее -воздерживаться от пищи или от дурных поступков.А что сл??жнее?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важнее -воздерживаться от дурных поступков.Но и воздержанием от пищи тоже нельзя пренебрегать.Человек,воспитавший в себе волю к воздержанию в пище или другом,легче сможет воздержаться и от дурного в делах.Чтобы расти вверх-нужен труд. Пост- это не цель, а средство. А цель поста – Пасха, победа над грехом и жизнь с Богом. Кроме того, надо понимать, что пост без правильной церковной жизни ,не более чем диета.Если позволяет здоровье и не причин не держать пост-нужно поститься,нужно воздерживаться и от пищи и от дурного.Обязательно молиться.Причащаться.Бог дал человеку свободную волю.И каждый сам выбирает добро или зло,чревоугодие или воздержание,жизнь с Богом или без Него.Всех Бог зовет за собой,но никого не заставляет,уважая человеческую волю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Делаем выводы по произведениюВ.Г.Распутина''Уроки французкого''1. Когда герой расс??аза понял истинный смысл игры , которую придумала учи ельница? ...
Русский язык
Английский язык
Настя не ищет работу в данный момент, потому что она родила и находится в декретно?? отпуске. Когда ее ребенок будет ходить в садик она бы хотела н...
Немецкий язык