Морфологический разбор союза: потому что

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Морфологический разбор союза: потому что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что - союз. Подчинительный, причинный, составной.  Не является членом предложения.  
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