Морфологический разбор союза: потому что
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Морфологический разбор союза: потому что
Ответ(ы) на вопрос:
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Потому что - союз. Подчинительный, причинный, составной. Не является членом предложения.
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