Помогите ПППППППППППППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ДАЮ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

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Помогите ПППППППППППППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ДАЮ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пушок Однажды зимой собрался я на санках кататься и взял с собой ручного ёжика Пушка. Постелил в ящичек сена, посадил туда ежа и сверху тоже сеном накрыл. Накатался я досыта и повёз санки с ежом домой. Вдруг навстречу ребята. Я поскорее поставил санки и побежал к друзьям. О Пушке я вспомнил только на следующий день. Очень испугался и сразу бросился в сарай. Мой Пушок, свернувшись, лежал в ящичке и не двигался. Замёрз! Закопали мы ящичек в снег и долго горевали о бедном ёжике. Пришла весна. Как-то утром гулял я в саду. Весной там особенно хорошо. Вдруг в куче прошлогодних листьев что-то завозилось, и оттуда показалась знакомая мордочка. Пушок! Подняв с земли оттаявший ящичек, в котором Пушок благополучно проспал всю зиму, я посадил туда ёжика и торжественно принёс домой. (126 слов) Языковой анализ Выпишите из предложений первого и последнего абзацев все наречия и укажите их разряды по значению. 2. Запишите наречия досыта, сразу, долго, утром в составе словообразовательных пар. Укажите в скобках способ образования этих наречий. 3. Из пятого абзаца текста выпишите предложение Весной там особенно хорошо. Подчеркните все слова как члены предложения и укажите их частеречную принадлежность. 4. Проведите синтаксический разбор предложений Накатался я досыта и повёз санки с ежом домой
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