Отвечаем на вопрос... вы чувствуете себя иногда тупыми????

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Отвечаем на вопрос... вы чувствуете себя иногда тупыми????
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Автор: Гость
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Гость:
Только когда вопрос тупой-))
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