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Який антонім у слова сильний
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Який антонім у слова сильний
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
антоним слова сильний- слабкий
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