Отношение корней квадратного уравнения х^2 + 2x + q = 0 равно 6. Найдите корни уравнения и значение q

Алгебра
Отношение корней квадратного уравнения х^2 + 2x + q = 0 равно 6. Найдите корни уравнения и значение q
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Гость:
Корень уравннениия, будет равен 36
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