Выигрыш в силе, который обеспечивает гидравлический пресс, равен 5. Какую силу над?? приложить к его малому поршню, чтобы спрессовать силой 8 кH помещенный на большой поршень продукт в брикет? Пожалуйста, помогите, срочно!

Физика

Выигрыш в силе, который обеспечивает гидравлический пресс, равен 5. Какую силу над?? приложить к его малому поршню, чтобы спрессовать силой 8 кH помещенный на большой поршень продукт в брикет? Пожалуйста, помогите, срочно!

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