Выигрыш в силе, который обеспечивает гидравлический пресс, равен 5. Какую силу над?? приложить к его малому поршню, чтобы спрессовать силой 8 кH помещенный на большой поршень продукт в брикет? Пожалуйста, помогите, срочно!

Физика
Выигрыш в силе, который обеспечивает гидравлический пресс, равен 5. Какую силу над?? приложить к его малому поршню, чтобы спрессовать силой 8 кH помещенный на большой поршень продукт в брикет? Пожалуйста, помогите, срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F₂/F₁=S₂/S₁=5;  F₁=F₂/5=8000/5=1600(Н).
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