Теплый хлеб почему это сказка а не рассказ

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"Теплый хлеб" очень мало походит на сказку, ведь и деревня Бережки, и главный герой — мальчик Филька, и старый мудрый мельник Панкрат могли существовать на самом деле. А страшная метель и трескучий мороз, вы званные грубым и необдуманным поступком Фильки, впол не могли оказаться обычным совпадением. Обычным да не совсем!Вывод это будет сказка!