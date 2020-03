ВЫЧЕРКНИ НЕНУЖНУЮ ФОРМУ ГЛАГОЛА ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ВЕРНЫМИ. There(is/are)awo chairs in my kitcher.There (is/are)two bikes and a car in our garage.There(is/are)some cakes and some bread on the table.There(is/are)some milk ...

Английский язык

ВЫЧЕРКНИ НЕНУЖНУЮ ФОРМУ ГЛАГОЛА ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ВЕРНЫМИ. There(is/are)awo chairs in my kitcher.There (is/are)two bikes and a car in our garage.There(is/are)some cakes and some bread on the table.There(is/are)some milk and some cakes on the table.There(is/are)a bus stop and a flower shop on your right.

Автор: Гость