Превод на английский Арэропорт города Тулуза открыт для пассажиров опять. На юге ??осквы будет ародром что бы заниматься. Самолеты будут развивать скорость до 300 км ч
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Превод на английский Арэропорт города Тулуза открыт для пассажиров опять. На юге ??осквы будет ародром что бы заниматься. Самолеты будут развивать скорость до 300 км ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Areroport Toulouse opened for passengers again. In the south of Moscow will arodrom that would do. The aircraft will reach speeds of up to 300 km
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