Расстояние между велосипедистами которые двигаются по дороге в одном направлени?? 50 километров Один велосипедист За час проходит 12 метров а другой 16 келометров чему будет равно расстояние через час

Математика

Расстояние между велосипедистами которые двигаются по дороге в одном направлени?? 50 километров Один велосипедист За час проходит 12 метров а другой 16 келометров чему будет равно расстояние через час

Автор: Гость