Расстояние между велосипедистами которые двигаются по дороге в одном направлени?? 50 километров Один велосипедист За час проходит 12 метров а другой 16 келометров чему будет равно расстояние через час
Математика
Расстояние между велосипедистами которые двигаются по дороге в одном направлени?? 50 километров Один велосипедист За час проходит 12 метров а другой 16 келометров чему будет равно расстояние через час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км=5000м 5000-(12+16)=4972(м)
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