Настя не ищет работу в данный момент, потому что она родила и находится в декретно?? отпуске. Когда ее ребенок будет ходить в садик она бы хотела найти интересную работу, например флорист или дизайнер. Она встаёт тогда когда пр...

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Настя не ищет работу в данный момент, потому что она родила и находится в декретно?? отпуске. Когда ее ребенок будет ходить в садик она бы хотела найти интересную работу, например флорист или дизайнер. Она встаёт тогда когда просыпается её ребенок. Обычно она просыпается в 6 часов утра. Так как её муж работает в консульстве, они скоро уедут жить в Швейцарию на 2 года. Настя ведет правильный образ жизни и поэтому не курит. Каждый день она читает журналы с рецептами потому что ей нравиться готовить. В данный момент она читает книгу по воспитанию ребёнка.

Автор: Гость