Вычислите , применив законы умнажения -5*7*(-20)*13=
Математика
Вычислите , применив законы умнажения -5*7*(-20)*13=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5*7*(-20)*13= = -35*(-20)*13 = 700*13 = 9100
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