Из данных чисел -5; -4.7; -4.6; -4.1; -4 выпишите те при подстановке которых вместо Х получа??тся верное неравенство: Хlt;-4.2 и Х gt;-4.5

Алгебра
Из данных чисел -5; -4.7; -4.6; -4.1; -4 выпишите те при подстановке которых вместо Х получа??тся верное неравенство: Хlt;-4.2 и Х gt;-4.5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -4.7 -4.6 и -5 2) -4.1 и -4
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