Из данных чисел -5; -4.7; -4.6; -4.1; -4 выпишите те при подстановке которых вместо Х получа??тся верное неравенство: Хlt;-4.2 и Х gt;-4.5

Алгебра

Из данных чисел -5; -4.7; -4.6; -4.1; -4 выпишите те при подстановке которых вместо Х получа??тся верное неравенство: Хlt;-4.2 и Х gt;-4.5

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