Сколько соли нужно добавить к 150г раствора с массовой долей растворенного вещества 15%,чтобы получить 20%-ный раствор? СРОЧНО

Химия

Сколько соли нужно добавить к 150г раствора с массовой долей растворенного вещества 15%,чтобы получить 20%-ный раствор? СРОЧНО

Автор: Гость