Сколько соли нужно добавить к 150г раствора с массовой долей растворенного вещества 15%,чтобы получить 20%-ный раствор? СРОЧНО

Химия
Сколько соли нужно добавить к 150г раствора с массовой долей растворенного вещества 15%,чтобы получить 20%-ный раствор? СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150г-15 % нам нужно 5 %  5/100=0,05 0,05*150=7,5 Ответ : нужно добавить 7,5 г
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