Синтаксический разбор В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями.
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Синтаксический разбор В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака - подлежащее Плывут - сказуемое В небе - дополнение Синем - определение Над полями - дополнение С краями - дополнение Золотыми - определение (Повествовательное, невосклицательное, простое, распостраненное)
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