Помогите с 278 заданием. пункт 2
Русский язык
Помогите с 278 заданием. пункт 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подошел к калитке. С радостным лаем навстречу мне выбежал Барбос. Стояло жаркое лето. На подоконнике расцвели кактусы. Мы замерли с испуганным выражением лица. Сахарница упала на пол.
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