Срочно 50 балов!!!!!!!!!!1!!!! переведите пж как можно скорее

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Срочно 50 балов!!!!!!!!!!1!!!! переведите пж как можно скорее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мне всегда были интересны иностранные языки. Я могу разговаривать на французском и немецком, а в последнее время я стал изучать итальянский. Мне нравится изучать настолько много языков, насколько это возможно. Этим летом я собираюсь проводить много времени в Италии. У меня просто работа няни с семьёй в Риме. Я правда в восторге от всего этого.                                             Эми. 2) Я без ума от своей работы. Каждое лето я пытаюсь увидеть новую страну. Я уже побывал в многих местах. На своём велосипеде, конечно. Я люблю путешествовать по всему миру. Этим летом я собираюсь провесть  5 недель в  туристической Скандинавии. Это будет классно, я уверен.                                               Крис. 3) Мои друзья говорят, что я очень странный, потому что мне всё равно. Всё, что меня интересует - это окружающая среда. Я бы хотел стать однажды экологом. Я принял участие во многих кампаниях. Моё первое прошло в фастфудной промышленности. Мне было тогда 9 лет. Этим летом я собираюсь весть свою кампанию в локальную супермаркетную сеть. Они хотят построить торговый центр в лесной местности рядом с моим домом.                                       Сара
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