Ворона расстояние от своего гнезда для кормушки за 2 часа со скоростью 45 километров в час а на обратный путь потратила 3 часа насколько ворона уменьшила скорость. Заранее спасибо
Математика
Ворона расстояние от своего гнезда для кормушки за 2 часа со скоростью 45 километров в час а на обратный путь потратила 3 часа насколько ворона уменьшила скорость. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем расстояние 45*2=90 найдем вторую скорость 90/3=30 разница 45-30=15 ответ на 15 км/ч
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