Ворона расстояние от своего гнезда для кормушки за 2 часа со скоростью 45 километров в час а на обратный путь потратила 3 часа насколько ворона уменьшила скорость. Заранее спасибо

Математика

Ворона расстояние от своего гнезда для кормушки за 2 часа со скоростью 45 километров в час а на обратный путь потратила 3 часа насколько ворона уменьшила скорость. Заранее спасибо

Автор: Гость