Начертите схему, состоящую из источника тока, ключа, двух резисторов, а также все?? амперметров и вольтметров, которые нужны, чтобы измерять силу тока и напряжение на каждом резисторе.

Физика

Начертите схему, состоящую из источника тока, ключа, двух резисторов, а также все?? амперметров и вольтметров, которые нужны, чтобы измерять силу тока и напряжение на каждом резисторе.

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