Начертите схему, состоящую из источника тока, ключа, двух резисторов, а также все?? амперметров и вольтметров, которые нужны, чтобы измерять силу тока и напряжение на каждом резисторе.
Физика
Начертите схему, состоящую из источника тока, ключа, двух резисторов, а также все?? амперметров и вольтметров, которые нужны, чтобы измерять силу тока и напряжение на каждом резисторе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то так. Если что, в правом нижнем углу, как последовательное соединение это вольтметр.
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