Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника,так,чтобы её площадь была равна12 см2
Математика
Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника,так,чтобы её площадь была равна12 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник со сторонами 2см 3см 2см 2×3×2=12
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