4/(x+2)+7/(x+3)=4/(x+2)(x+3) Дробное уравнение Помогите пожалуйста(

Математика
4/(x+2)+7/(x+3)=4/(x+2)(x+3) Дробное уравнение Помогите пожалуйста(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/(x+2)+7/(x+3)=4/(x+2)(x+3) общий множитель (х+2)(х+3) получается 4(х+3)+7(х+2)=4 4х+12+7х+14=4 4х+7х=4-12-14 11х=-22 х=-2
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