40 балов ваши ) Решите слипно или через тире )смотри где лучше качество !
Русский язык
40 балов ваши ) Решите слипно или через тире )смотри где лучше качество !
Ответ(ы):
Гость:
Древне-русская литература,темно-вишневый,елово-пихтовые,ярко-розовые,плодово-ягодные,садово-огородный,литературно-художественное все остальное слитно
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