Смешали 230,5 мл раствора бромида натрия с массовой долей растворённого вещества 20% и плотностью раствора 1,035г/мл и 140,5 мл раствора той же соли с массовой долей 25% и плотностью раствора 1,04 г/мл.Какова массовая доля соли...

Химия

Смешали 230,5 мл раствора бромида натрия с массовой долей растворённого вещества 20% и плотностью раствора 1,035г/мл и 140,5 мл раствора той же соли с массовой долей 25% и плотностью раствора 1,04 г/мл.Какова массовая доля соли в полученном растворе?

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