Смешали 230,5 мл раствора бромида натрия с массовой долей растворённого вещества 20% и плотностью раствора 1,035г/мл и 140,5 мл раствора той же соли с массовой долей 25% и плотностью раствора 1,04 г/мл.Какова массовая доля соли...
Химия
Смешали 230,5 мл раствора бромида натрия с массовой долей растворённого вещества 20% и плотностью раствора 1,035г/мл и 140,5 мл раствора той же соли с массовой долей 25% и плотностью раствора 1,04 г/мл.Какова массовая доля соли в полученном растворе?
Ответ(ы):
Гость:
m₁(р-ра) = ρ₁*V₁ = 1,035 * 230,5 = 238,5675 г m₁(в-ва) = m₁(р-ра) * ω₁ : 100% = 238,5675 * 20% : 100% = 47,7135 г. m₂(р-ра) = 1,04 * 140,5 = 146,12 г m₂(в-ва) = 146,12 * 25% : 100% = 36,53 г. m₃(р-ра) = m₁(р-ра) + m₂(р-ра) = 238,5675 + 146,12 = 384,6875 г. m₃(в-ва) = m₁(в-ва) + m₂(в-ва) = 47,7135 + 36,53 = 84,2435 г. ω₃(в-ва) = m₃(в-ва) : m₃(р-ра) * 100% = 84,2435 : 384,6875 * 100% = 21,899%
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