40 метров ткани сшили палатку и три одинаковых спальных мешка сколько метров ткани пошло на один мешок если на палатку пошло 22 метра

Математика

40 метров ткани сшили палатку и три одинаковых спальных мешка сколько метров ткани пошло на один мешок если на палатку пошло 22 метра

Автор: Гость