40 метров ткани сшили палатку и три одинаковых спальных мешка сколько метров ткани пошло на один мешок если на палатку пошло 22 метра
Математика
40 метров ткани сшили палатку и три одинаковых спальных мешка сколько метров ткани пошло на один мешок если на палатку пошло 22 метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40-22=18 м - осталось на спальные мешки 2) 18/3=6 м - на 1 спальный мешок Ответ: 6 м ушло на 1 спальный мешок.
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