40800:40=в столбик пож
Математика
40800:40=в столбик пож
Ответ(ы):
Гость:
_40800:40 40=0 /1020 _80 80=0 Ответ:1020
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