40800:40=в столбик пож

Математика
40800:40=в столбик пож
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Ответ(ы):
Гость:
_40800:40   40=0  /1020       _80         80=0 Ответ:1020
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