У ховрашиної сімї в запасах є пшениця жито та овес усього 19кг. Пшениці 5 кг. жита 8кг. скільки кілограмів овса в запасах ховрахів.

Математика

У ховрашиної сімї в запасах є пшениця жито та овес усього 19кг. Пшениці 5 кг. жита 8кг. скільки кілограмів овса в запасах ховрахів.

Автор: Гость