У ховрашиної сімї в запасах є пшениця жито та овес усього 19кг. Пшениці 5 кг. жита 8кг. скільки кілограмів овса в запасах ховрахів.

Математика
У ховрашиної сімї в запасах є пшениця жито та овес усього 19кг. Пшениці 5 кг. жита 8кг. скільки кілограмів овса в запасах ховрахів.
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Ответ(ы):
Гость:
1)5+8=13-пшениці та жита.2)19-13=6-овса
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