Под номером 2 помогите срочно!!!!!!
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Под номером 2 помогите срочно!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Никита(подлежащее, существительное) спустил(сказуемое, глагол) скамейку(дополнение, существительное) на(предлог) снег(дополнение, существительное), сел(сказуемое, глагол) на(предлог) нее(дополнение, местоимение) верхом(обстоятельство, наречие), крепко(обстоятельство, наречие) взялся(сказуемое, глагол) за(предлог) веревку(допрлнение, существительное), оттолкнулся(сказуемое, глагол) ногами(дополнение, существительное) раза(дополнение, скществительное) два(дополнение, числительное) и(союз) ... вниз(обстоятельство, наречие), все вниз(обстоятельство, наречие).
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