1. Перевести из двоичной системы счисления в десятичную систему и наобо-рот: 111012, 11510

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1. Перевести из двоичной системы счисления в десятичную систему и наобо-рот: 111012, 11510
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Если неохота складывать степени двойки то 11101 можно представить как 11111 - 10 (2)=31 -2 (10)= 29 Ответ: 29 2. И если не хочется делить на 2 и собирать остатки в обратном порядке, то можно воспользоваться методом подбора: 115(10)=1*2^6+1*2^5+1*2^4+0*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0 Собираем сомножители (единицы и нули) и получаем: 1110011 Ответ:1110011
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