Сколько целых чисел расположено между-74и-3 и какие
Математика
Сколько целых чисел расположено между-74и-3 и какие
Ответ(ы):
Гость:
71 целых чисел -4-5-6-7-8-9.......-71-72-73
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