Сколько будет: 1) ( 500 + 480 ) : 7 = ? 2) ( 610 + 350 ) : 8 = ? 3) ( 250 + 400 ) : 5 = ? 4)500 * 7 + 480 = ? 5) 610 * 8 + 350 = ? 6) 250 * 5 + 400 = ? 7) 500 + 480 * 7 = ? 8) 610 + 350 * 8 = ? 9) 250 = 400 * 5 = ?
Математика
Сколько будет: 1) ( 500 + 480 ) : 7 = ? 2) ( 610 + 350 ) : 8 = ? 3) ( 250 + 400 ) : 5 = ? 4)500 * 7 + 480 = ? 5) 610 * 8 + 350 = ? 6) 250 * 5 + 400 = ? 7) 500 + 480 * 7 = ? 8) 610 + 350 * 8 = ? 9) 250 = 400 * 5 = ?
Ответ(ы):
Гость:
1. 140 2. 1203. 1304. 3.9805. 5.2306. 1.6507. 3.8608. 3.4109. 2.250
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