Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует
Русский язык
Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует
Ответ(ы):
Гость:
Кукушка суш кукует гл в местоим остольное волнистой линией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Математика
После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Ско...