Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует

Русский язык

Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует

Автор: Гость