Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует

Русский язык
Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кукушка суш кукует гл в местоим остольное волнистой линией
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