Разбор слова по составу свет, светлячок, светлый, рассвет, посветлело
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Разбор слова по составу свет, светлячок, светлый, рассвет, посветлело
Ответ(ы):
Гость:
Свет - свет корень,нулевое окончание светлячок - корень свет суфффиксы л,яч,ок светлый - корень свет окончание ый рассвет- приставка рас ,корень свет,нул оконч посветлело-приставка по ,свет корень, суффиксы: л , ел окончание о
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