Пожалуйста решите , Сколько будет 8:7
Математика
Пожалуйста решите , Сколько будет 8:7
Ответ(ы):
Гость:
8:7, можно представить в виде дроби 8/7, выделив целую часть, получим 1(целая) 1/7
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