Могла ли, на ваш взгляд, Русь отразить в XIII в. нашествие завоевателей с Востока?

История
Могла ли, на ваш взгляд, Русь отразить в XIII в. нашествие завоевателей с Востока?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ да, потому что если бы русские князья объединились они бы отразили нашествие.
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