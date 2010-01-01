Напишите открытку другу. Расскажите главное о своей стране-Россие
География
Напишите открытку другу. Расскажите главное о своей стране-Россие
Ответ(ы):
Гость:
Россия — федеративная республика президентского типа. Основным законом государства является конституция, принятая в 1993 году. В составе Российской Федерации 85 равноправных субъектов федерации, в том числе 22республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.На 5 марта 2010 года в ВС РФ состоит 1 млн человек (5-е место в мире)
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