Разобрать фонетическим разбором слово водоёмы

Русский язык
Разобрать фонетическим разбором слово водоёмы
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Автор: Гость
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