Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 24,боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды
Геометрия
Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 24,боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды
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