Выпускники 11 "А" покупают букеты для последнего звонка : из 5 роз каждому учителю и ??з 11 роз классному руководителю и директору . Они собираются подарить букеты 18 учителям ( включая директора и классного руководителя ) , ро...

Математика

Выпускники 11 "А" покупают букеты для последнего звонка : из 5 роз каждому учителю и ??з 11 роз классному руководителю и директору . Они собираются подарить букеты 18 учителям ( включая директора и классного руководителя ) , розы покупаются по оптовой цене 25 рублей за штуку . Сколько рублей стоят все розы ?

Автор: Гость