Выпускники 11 "А" покупают букеты для последнего звонка : из 5 роз каждому учителю и ??з 11 роз классному руководителю и директору . Они собираются подарить букеты 18 учителям ( включая директора и классного руководителя ) , ро...

Математика
Выпускники 11 "А" покупают букеты для последнего звонка : из 5 роз каждому учителю и ??з 11 роз классному руководителю и директору . Они собираются подарить букеты 18 учителям ( включая директора и классного руководителя ) , розы покупаются по оптовой цене 25 рублей за штуку . Сколько рублей стоят все розы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 18 -2 = 16 учителей без директора и классного руководителя 16 * 5 = 80 роз для учителей 2 * 11 = 22 розы для директора и классного руководителя 80+22 = 102 розы на всех 25*102 = 2550 рублей за все розы
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