Как объяснить написание буквы о в слове сплошной

Русский язык
Как объяснить написание буквы о в слове сплошной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово сплОшь
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