Плошадь опоры катка, работающего на укладке асфальта 0,12 м^2. какое давление оказыв??ет на дорогу коток, если его вес 48кН

Физика

Плошадь опоры катка, работающего на укладке асфальта 0,12 м^2. какое давление оказыв??ет на дорогу коток, если его вес 48кН

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