Плошадь опоры катка, работающего на укладке асфальта 0,12 м^2. какое давление оказыв??ет на дорогу коток, если его вес 48кН

Физика
Плошадь опоры катка, работающего на укладке асфальта 0,12 м^2. какое давление оказыв??ет на дорогу коток, если его вес 48кН
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Гость:
Пдавление р=48000н/0,12м .куб.=400000 па=400кПа
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