Переведите с англ. на рус. Кто первый дам лучший ответ

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Переведите с англ. на рус. Кто первый дам лучший ответ
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